Україна і Катар домовилися лібералізувати авіасполучення



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Представники України і Катару підписали документ, що передбачає лібералізацію повітряного простору

В уряді пояснили, що протокол сприятиме розвитку співпраці в галузі авіаційного транспорту

У Міністерстві інфраструктури підписано протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Катару про внесення змін і доповнень до Угоди про повітряне сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, підписаний документ «дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження за кількістю виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн».

Криклій також зазначив, що протокол сприятиме розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму і подальшому розширенню географії польотів авіакомпаній.

До слова, 8 листопада Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування віз.

Нагадаємо, 13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасовують візові режими.