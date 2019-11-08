Українська авіакомпанія припиняє рейси з Києва до Кракова і Бангкока



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено на період літньої навігації

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» оптимізує маршрутну мережу в східному і західному напрямках. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 14 січня 2020 року український перевізник припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом.

Відбудуться зміни і в розкладі рейсів, що зв'язують Київ і Бангкок. З 16 листопада частота польотів за маршрутом буде знижена до трьох щотижневих рейсів. А, починаючи з 29 березня 2020 року і на весь період літньої навігації IATA 2020 року, повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено.

Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропонований рерутінг при наявності такої можливості або повернення вартості квитка (або його невикористаної частини), якщо зміна маршруту неможлива або пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

Пасажиру слід звернутися за допомогою відразу, як тільки він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (частину) здійснюється за місцем придбання і в валюті оплати.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія «Мотор Січ» скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова.