Україна і Литва організують комітет для створення Служби фінрозслідувань

Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами

Міністерства фінансів Литви та України під час зустрічі в понеділок домовилися про створення Координаційного комітету для реалізації реформи української Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну України. «До складу комітету будуть входити представники Міністерства



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Зустріч представників Міністерства фінансів України та Литви

Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами

Міністерства фінансів Литви та України під час зустрічі в понеділок домовилися про створення Координаційного комітету для реалізації реформи української Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну України.

«До складу комітету будуть входити представники Міністерства фінансів Республіки Литви та України, що формують політику у відповідних сферах. За пропозицією литовської сторони, Координаційний комітет очолить міністр фінансів України для координації співпраці з ЄС у рамках зазначених реформ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами та має стати єдиним органом для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

Як повідомляв «Главком», Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.