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    Україна і Литва організують комітет для створення Служби фінрозслідувань

    Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами
    Міністерства фінансів Литви та України під час зустрічі в понеділок домовилися про створення Координаційного комітету для реалізації реформи української Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну України. «До складу комітету будуть входити представники Міністерства
    • Сьогодні, 07:25
    • Розсилка
    <p>Зустріч представників Міністерства фінансів України та Литви</p>

    Зустріч представників Міністерства фінансів України та Литви

    Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами

    Міністерства фінансів Литви та України під час зустрічі в понеділок домовилися про створення Координаційного комітету для реалізації реформи української Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань.

    Про це повідомляє прес-служба Мінфіну України.

    «До складу комітету будуть входити представники Міністерства фінансів Республіки Литви та України, що формують політику у відповідних сферах. За пропозицією литовської сторони, Координаційний комітет очолить міністр фінансів України для координації співпраці з ЄС у рамках зазначених реформ», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами та має стати єдиним органом для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

    Як повідомляв «Главком», Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.

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