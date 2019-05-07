Україна є дружнім місцем для євреїв, - спецпосланець США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальний посланець Держдепу США Ілан Карр Фото: mvs.gov.ua

Спеціальний посланець Держдепу США Ілан Карр заявив, що факт того, що в Україні відсутнє насильство на ґрунті антисемітизму, його вражає

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Національна поліція рішуче реагуватиме на будь-які спроби підривання міжнаціональної згоди і міжрелігійного консенсусу в Україні, повідомляє департамент комунікації МВС України.

«Збереження міжрелігійного консенсусу та міжнаціональної згоди в українському суспільстві залишається пріоритетом для Міністерства внутрішніх справ. Будь-які прояви нетерпимості, расизму, антисемітизму, національної та релігійної ворожнечі у нинішній непростий для України час слід розглядати як свідому ворожу провокацію, спрямовану проти цивілізованого громадянського суспільства, національної консолідації та єдності нашої держави», - сказав Аваков під час зустрічі зі спеціальним посланцем Державного департаменту США з питань моніторингу і боротьби з антисемітизмом Іланом Карром у вівторок у Києві.

За його словами, Нацполіція рішуче реагуватиме на будь-які спроби підривання міжнаціонального миру і суспільної довіри, щоб кожен громадянин України почувався упевнено та захищено.

«Протягом минулого року в Україні не сталося жодного нападу на ґрунті антисемітизму», - додав міністр.

Ілан Карр та Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

У свою чергу Карр відзначив діяльність МВС України на шляху подолання проявів антисемітизму в Україні та запевнив у підтримці з боку Державного департаменту США.

«Україна - це дружнє місце для євреїв. Факт того, що у вас відсутнє насильство на ґрунті антисемітизму, мене вражає», - додав спеціальний посланець Держдепу США.

За даними віце-прем’єр міністра України Павла Розенка, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».