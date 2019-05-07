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    Україна є дружнім місцем для євреїв, - спецпосланець США

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    Спеціальний посланець Держдепу США Ілан Карр - Україна є дружнім місцем для євреїв, - спецпосланець США
    Спеціальний посланець Держдепу США Ілан Карр
    Фото: mvs.gov.ua

    Спеціальний посланець Держдепу США Ілан Карр заявив, що факт того, що в Україні відсутнє насильство на ґрунті антисемітизму, його вражає

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Національна поліція рішуче реагуватиме на будь-які спроби підривання міжнаціональної згоди і міжрелігійного консенсусу в Україні, повідомляє департамент комунікації МВС України.

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    «Збереження міжрелігійного консенсусу та міжнаціональної згоди в українському суспільстві залишається пріоритетом для Міністерства внутрішніх справ. Будь-які прояви нетерпимості, расизму, антисемітизму, національної та релігійної ворожнечі у нинішній непростий для України час слід розглядати як свідому ворожу провокацію, спрямовану проти цивілізованого громадянського суспільства, національної консолідації та єдності нашої держави», - сказав Аваков під час зустрічі зі спеціальним посланцем Державного департаменту США з питань моніторингу і боротьби з антисемітизмом Іланом Карром у вівторок у Києві.

    За його словами, Нацполіція рішуче реагуватиме на будь-які спроби підривання міжнаціонального миру і суспільної довіри, щоб кожен громадянин України почувався упевнено та захищено.

    «Протягом минулого року в Україні не сталося жодного нападу на ґрунті антисемітизму», - додав міністр.

    Ілан Карр та Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
    Ілан Карр та Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

    У свою чергу Карр відзначив діяльність МВС України на шляху подолання проявів антисемітизму в Україні та запевнив у підтримці з боку Державного департаменту США.

    «Україна - це дружнє місце для євреїв. Факт того, що у вас відсутнє насильство на ґрунті антисемітизму, мене вражає», - додав спеціальний посланець Держдепу США.

    За даними віце-прем’єр міністра України Павла Розенка, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні.

    Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».

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    МВС Ігор Коломойський США міністр Арсен Аваков Україна президент поліція
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