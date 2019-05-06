В уряді назвали кількість євреїв в Україні



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Фото: facebook.com/olya.komarova

За даними віце-прем’єр міністра України Павла Розенка, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні

В Україні проживає понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням. Про це повідомив віце-прем’єр міністр України Павло Розенко під час відкриття Київського Єврейського форуму 6 травня, передає «РБК-Україна».

Розенко привітав гостей форуму від імені уряду, зазначивши, що українці та євреї з покон віків проживали на цій землі, а єврейська громада в Україні, її культура, її спадщина є надзвичайно цінною для країни.

«За нашою оцінкою, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні. І безумовно, що одним з пріоритетів української держави є забезпечення представників усіх етнічних груп і громад усіма необхідними умовами для їх розвитку», - заявив Розенко.

Зокрема, за словами, Розенко це стосується сфери освіти для різних етнічних груп в Україні.

«Сьогодні ми можемо пишатися тим, що є можливість у загальноосвітніх навчальних закладах вивчати історії, мову і культуру. Понад 70 навчальних класів в Україні можуть здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах», - додав він

Зазначимо, що чисельність наявного населення України упродовж січня-лютого 2019 року зменшилася на 51,6 тисяч осіб. За Держстату, чисельність населення на 1 березня 2019 року становила 42101,7 тисяч осіб.

Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».



