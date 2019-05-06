Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України



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Володимир Зеленський зустрівся з рабинами з різних регіонів України Фото: прес-служба Володимира Зеленського

На зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом

У понеділок, 6 травня, новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради рабинів України. Про це повідомляє прес-служба політика.

У зустрічі взяли участь рабини з різних регіонів України: головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький (Центральна Україна); головний рабин Харкова та Харківської області Мойше Москович (Східна Україна); головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф; головний рабин Житомира та Західної України Шломо Вільгельм; головний рабин Донбасу Пінхас Вишецький; головний рабин Києва Мойше Реувен Асман.

Учасники зустрічі привітали Володимира Зеленського з обранням на пост президента України та задекларували свою підтримку всіх його мирних ініціатив.

«Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони — українці, наші співгромадяни», — наголосив Володимир Зеленський.

«Навіть небагато світла відганяє багато темряви, — заявив рабин Шмуель Камінецький. — Є три головні чинники успіху вашого правління: правосуддя, чесність і мир. Ніколи не робити того, чого б ти не хотів, щоб зробили тобі. Ось головне правило».

На зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом. Учасники відзначили, що в Україні сьогодні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників.

«Наразі в Україні проживає не менше півмільйона євреїв, для яких Україна — рідна земля, яку ми любимо. І мріємо про те, щоб життя в Україні було гідним і щасливим для всіх людей, — зазначив Шмуель Камінецький. — Немає жодних суперечностей у тому, щоб бути євреєм і бути справжнім патріотом України».

Наприкінці зустрічі гості подарували Володимиру Зеленському ексклюзивне видання Тори.

За даними віце-прем’єр міністра України Павла Розенка, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні

Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».