  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України

    • Розсилка
    <p>Володимир Зеленський зустрівся з рабинами з різних регіонів України</p> - Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України

    Володимир Зеленський зустрівся з рабинами з різних регіонів України

    Фото: прес-служба Володимира Зеленського

    На зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом

    У понеділок, 6 травня, новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради рабинів України. Про це повідомляє прес-служба політика.

    У зустрічі взяли участь рабини з різних регіонів України: головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький (Центральна Україна); головний рабин Харкова та Харківської області Мойше Москович (Східна Україна); головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф; головний рабин Житомира та Західної України Шломо Вільгельм; головний рабин Донбасу Пінхас Вишецький; головний рабин Києва Мойше Реувен Асман.

    Учасники зустрічі привітали Володимира Зеленського з обранням на пост президента України та задекларували свою підтримку всіх його мирних ініціатив.

    Читайте також

    «Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони — українці, наші співгромадяни», — наголосив Володимир Зеленський.

    «Навіть небагато світла відганяє багато темряви, — заявив рабин Шмуель Камінецький. — Є три головні чинники успіху вашого правління: правосуддя, чесність і мир. Ніколи не робити того, чого б ти не хотів, щоб зробили тобі. Ось головне правило».

    На зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом. Учасники відзначили, що в Україні сьогодні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників.

    «Наразі в Україні проживає не менше півмільйона євреїв, для яких Україна — рідна земля, яку ми любимо. І мріємо про те, щоб життя в Україні було гідним і щасливим для всіх людей, — зазначив Шмуель Камінецький. — Немає жодних суперечностей у тому, щоб бути євреєм і бути справжнім патріотом України».

    Наприкінці зустрічі гості подарували Володимиру Зеленському ексклюзивне видання Тори.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України
    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України
    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України
    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України
    Зеленський зустрівся з представниками Ради рабинів України
    Фото: прес-служба Володимира Зеленського

    За даними віце-прем’єр міністра України Павла Розенка, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні

    Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».

    Читайте також: Jerusalem Post: Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями
    Читайте також
    політика українці Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ