Що треба знати про реєстрацію для внутрішньо переміщених осіб? Роз’яснення уряду

З часом влада планує запровадити реєстрацію через портал «Дія»

Уряд розширив можливості для реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час поїздки до Волинської області.

Вона пояснила: якщо раніше довідки внутрішньо переміщеним особам видавали лише органи соціального захисту населення РДА та міста обласного значення, то тепер людина зможе звернутись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг. Для цього було доопрацьовано відповідне програмне забезпечення. Згодом планується запровадити найбільш зручний канал реєстрації – просто подати заяву дистанційно через портал «Дія».

Крім цього, міністерка наголосила на важливості реєстрації внутрішньо переміщених осіб та закликала владу на місцях посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з цього питання.

«Дуже важливо, щоб люди ставали на облік, і таким чином, подавали про себе інформацію до Єдиної бази даних. Адже саме це дасть можливість зрозуміти їх потреби і правильно оцінити потреби громад, що приймають до себе людей, та спланувати допомогу», – зауважила Марина Лазебна.

Нагадаємо, подати заявку на отримання 6500 грн у рамках державної програми «єПідтримка» можна до 31 березня включно. Кошти можна буде зняти у банкоматі, а також перевести на іншу картку.