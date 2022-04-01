Львівська область розробила програму підтримки бізнесу на 50 млн гривень

Бізнес отримає допомогу в цей непростий час

Програма реалізовуватиметься у період воєнного стану

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що влада області надасть фінансову допомогу мінімум 250 підприємствам, щоб створити 2,5 тисячі додаткових робочих місць. За його словами, це буде допоміжний інструмент підтримки до тих, які уже запровадила держава для підприємств.

«Чим особлива ця програма? Ми разово надамо безповоротну фінансову допомогу бізнесу, який переїхав на Львівщину чи веде діяльність в нашій області», − пояснив Козицький.

Програма реалізовуватиметься у період воєнного стану. Першочергово у неї заклали 50 мільйонів гривень.

Програма має три завдання:

Надання безповоротної фінансової допомоги виробничим підприємствам, які перемістились у Львівську область. Такий бізнес може отримати 100 тисяч гривень; додатково підприємство може отримати ще 100 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 20 нових робочих місць. Надання ваучерної підтримки мікро та малим підприємствам на маркетингові послуги або сертифікацію продукції. Це завдання більше стосується експортерів. Передбачено надання не більше ніж 50 тисяч гривень на маркетинговий ваучер, не більше ніж 80 тисяч гривень – на ваучер для сертифікації. Безповоротна фінансова допомога на закупівлю обладнання у галузі легкої та харчової промисловості, для машинобудівних підприємств. Бізнес може отримати 500 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 5 робочих місць.

Для того, аби отримати допомогу, підприємства мають бути зареєстровані на території Львівської області та подати відповідну заяву у Департамент економічної політики Львівської ОДА. Одне підприємство може податись на одне завдання.