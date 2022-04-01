«Міністр» окупованого Криму похвалився краденими в Україні овочами

Окупанти відбирають овочі у запорізьких та херсонських фермерів і везуть їх у окупований Крим

«Міністр» промполітики окупованого Криму Олександр Трянов похвалився краденими в Україні овочами. Про це пише видання РІА «Новості».

За словами Трянова, рашистські окупанти, захопивши частину Херсонської та південь Запорізької областей, «налагодили контакти» із українськими фермерами цих регіонів.

«Процес торговельних відносин із представниками суміжної держави, впевнений, незабаром вийде на системний рівень», – заявив Трянов, не конкретизуючи, про який формат «торговельних відносин» на захоплених територіях йдеться.

Втім, кримський «міністр» промполітики зазначив, що до окупованого півострова уже привезли овочі з південних регіонів України. Йдеться, зокрема, про південні райони – Василівський та Мелітопольський – Запорізької області. Першу партію крадених овочів до Криму привезли, за словами Трянова, з Енергодару.

Нагадаємо, що на початку російсько-української війни окупанти захопили і підірвали дамбу біля Каховської ГЕС, на початку Північнокримського каналу. Тоді влада окупованого Криму радісно відзвітувала, що скоро півострів отримає воду з Дніпра, про яку в Криму забули після 2014 року.

Але пізніше стало відомо, що вода до Криму так і не пішла. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що технологічно процес відновлення повноцінної роботи дуже складний, і одним підриванням дамби він не вирішується, тож воду окупований Крим так і не отримав.

А у згаданому кримським «міністром» Енергодарі, де окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, люди постійно виходять на мітинги, депутати міської ради само розпустилися, щоб завадити створенню «народної республіки».

Втім, серед народних обранців знайшовся колаборант, депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик, який оголосив про створення так званої «громадської ради самоорганізації міста».