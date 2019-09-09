У Путіна заявили, що дата саміту Нормандської четвірки досі не призначена



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«Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - заявив Пєсков

За словами представника Кремля, конкретних дат проведення саміту «нормандського формату» поки немає

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення про готовність лідерів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона до участі в саміті Нормандської четвірки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами представника Кремля, конкретних дат проведення саміту «нормандського формату» поки немає.

«Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 8 вересня Путін озвучив Макрону свої очікування щодо подальших дій України.

Також в ході розмови Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту Нормандської четвірки

Напередодні у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

Сам президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.

До слова, основною темою переговорів Франції і Росії у форматі «2+2» у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні.