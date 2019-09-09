Франція пропонує провести саміт «нормандського формату» вже цього тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Необхідно скористатися обстановкою для повного виконання Мінських угод», - наголосив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан

Саміт мають намір провести у Парижі

Франція виступає за те, щоб уже найближчими днями в Парижі відбувся саміт «Нормандської четвірки».

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві у понеділок, 9 вересня, за підсумками зустрічі у форматі «два плюс два» глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

«Ми хотіли б, щоб найближчими днями в Парижі було організовано нову зустріч на найвищому рівні в рамках «нормандського формату. Звісно ж, не може бути мови про довгострокову, тривалу взаємодію з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні», - повідомив міністр.

Водночас він зауважив, що за останні місяці «ми констатували значний прогрес, значні зрушення».

«Звільнення в суботу 70 полонених, зокрема 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією обстановкою для повного виконання Мінських угод», - наголосив Ле Дріан.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

На днях у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

Водночас у Кремлі заявили, що дата саміту Нормандської четвірки досі не призначена. «Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - зазначив прессекретар президента РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна