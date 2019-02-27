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    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України

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    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України

    Ще одним з фаворитів є Михайло Поплавський

    Поки НСТУ підшуковує заміну MARUV для участі у Євробаченні в Тель-Авіві, соцмережі вже визначилися з фаворитами. Ним став ветеран української сцени Іво Бобул.
    Після того, як від участі у конкурсі відмовилися Freedom Jazz та KAZKA, схоже, шанси з'явилися у всіх.

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    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України
    Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

    Співачка Maruv сказала, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

    Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

    Джерело: Укрінформ

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