Іво Бобул чи Павло Зібров? Жартівники з соцмереж обирають учасника Євробачення від України



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Ще одним з фаворитів є Михайло Поплавський

Поки НСТУ підшуковує заміну MARUV для участі у Євробаченні в Тель-Авіві, соцмережі вже визначилися з фаворитами. Ним став ветеран української сцени Іво Бобул.

Після того, як від участі у конкурсі відмовилися Freedom Jazz та KAZKA, схоже, шанси з'явилися у всіх.

Джерело: Укрінформ