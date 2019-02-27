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    Думки вголос

    Євробачення без Maruv: всі програли, крім Росії

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    <div class="picBox full"> <p>Співачка MARUV під час відбіркового конкурсу на Євробачення</p> </div> - Євробачення без Maruv: всі програли, крім Росії

    Співачка MARUV під час відбіркового конкурсу на Євробачення

    Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди

    Гучним скандалом завершився відбірковий турнір за право представляти Україну на «Євробаченні-2019». Переможниця конкурсу співачка MARUV (Ганна Корсун), яка отримала у фіналі максимальну кількість голосів від журі і глядачів, не підписала контракт з Національною телерадіокомпанією України (НCТУ).

    Виконавиця розцінила як неприйнятні для себе умови, які були їй запропоновані. За словами співачки, крім заборони на гастролі в Росії, вона без дозволу НСТУ не могла спілкуватися з журналістами і імпровізувати на сцені. Відмова MARUV від поїздки на фестиваль до Ізраїлю, очевидно, відкриє перед нею російський ринок. Кремлівська пропаганда вже взялася ліпити з неї жертву української «хунти».

    «Чий Крим?» і «4 мільярди росіян»

    Нинішній фінал національного відбору на «Євробачення» в Україні був і без того політизований. Приводом для цього стало інтерв'ю фіналістів - дуету «Анна-Марія». Співачки-близнючки відмовилися відповідати на запитання журналіста: «Чий Крим?» І зрозуміло, чому. Їхня мама Лариса Опанасюк служить віце-прем'єр-міністром уряду анексованого півострова і нагороджена медаллю міноборони РФ «За повернення Криму», а батько Олександр Опанасюк - колишній суддя, який працював до недавнього часу на окупаційну владу.

    Саме ситуація навколо дуету «Анна-Марія» змусила українців пильніше поглянути на інших учасників відбору. І виявилося, що чи не кожен другий з них гастролює в Росії - країні, яка в Україні офіційно визнана агресором, а одна з учасниць взагалі є громадянкою РФ. Організатори відбору раптом прозріли - для частини фіналістів російська сцена не є чужою. Але було вже пізно. І якщо доля дуету «Анна-Марія» вже була вирішена, то з приводу інших конкурсантів залишалися питання. Щоправда, недовго.

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    Перемога MARUV, виконавиці, яка активно гастролює в Росії, ще більше накрутила політичний градус національного відбору на «Євробачення». На неї одразу накинулися багато українців в соцмережах, громадські діячі та політики. Що, власне, і зрозуміло: співачка, яка гастролює по Росії аж ніяк не вписувалася в образ представниці України - країни, яка змушена давати відсіч агресії РФ. А її фраза «Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цнотливість» і підрахунки кількості громадян Росії - чи то «чотири мільйони», чи то «чотири мільярди» - практично не залишали їй шансів на поїздку від України до Тель-Авіва. Навіть попри те, що вона набрала максимальну кількість голосів журі та глядачів.

    Колаборація - питання сумління

    Все те, що відбувалося з MARUV після перемоги в національному відборі, було спробою НСТУ створити правила вже після «фінального свистка». Адже доти ніхто навіть не брав до уваги, чи гастролював конкурсант в Росії. Заборони на участь в конкурсі таких артистів не існувало. І, очевидно, не будь скандалу з дуетом «Анна-Марія», навряд чи хто-небудь звернув би на це увагу. Але НТСУ вирішила виправити помилку, додавши до контракту з переможцем, серед іншого, пункт про заборону йому гастролювати в РФ. До речі, на цей пункт MARUV, в якої на квітень заплановані сольні концерти в Москві та Петербурзі, була згодна. Але потім заявила, що вона - музикант, а не «бита на політичній арені» і не готова виступати з гаслами на підтримку українських політиків.

    Організаторів українського відбору цілком можна зрозуміти. На кону - репутація країни, яку на «Євробаченні» представлятиме переможець відбіркового конкурсу. А він, на думку НСТУ, має відповідати образу патріота України, а не бути колаборантом. Щоправда, нині жоден закон, жодне рішення не забороняє українським артистам виступати в Росії. Хочеш - мандруй з концертами хоч від Владивостока до Калінінграда. Це питання совісті і свідомості кожного виконавця. Як, втім, і кожного українського бізнесмена, який веде в умовах війни торгівлю з Росією, або політика, що літає до Москви.

    MARUV і «Анна-Марія» - майбутні зірки в Росії?

    MARUV, як і дует «Анна-Марія», дуже скоро можуть стати частиною російського шоу-бізнесу. Москва завжди вміло використовувала і використовує тих, кого в Україні вважали зрадниками і колаборантами. Ані Лорак, Світлана Лобода і Таїсія Повалій давно вже живуть і гастролюють в Росії. Для звичайних російських обивателів вони - жертви української «хунти». А такого роду жертвам Кремль допомагає - концертами, ефірами, увагою, державною підтримкою. Тому що для Москви це не шоу-бізнес, а велика політика.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Євробачення пропаганда Світлана Лобода Maruv
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