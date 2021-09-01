Україна не виконана план МОЗ з вакцинації від Covid-19

В останній день літа сотня тисяч українців завершили вакцинацію проти коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозував, що до кінця літа в Україні проведуть 10 млн щеплень

За минулу добу, 31 серпня, 157 049 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані – 102 694 людини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом проведено 9 239 171 щеплення, хоча міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозував, що до кінця літа в Україні проведуть 10 млн щеплень.

Протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2 962 пункти щеплення, 327 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

До слова, у ВООЗ розповіли, скільки людей померло від Covid-19 та скільки вакциновано.

Тим часом 30 серпня Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19.