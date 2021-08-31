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    Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19

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    Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації - Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19
    Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації
    Фото: АР

    Одну дозу вакцини отримали 5,3 млн українців

    Від початку кампанії вакцинації в Україні зроблено понад дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19. Минулої доби, 30 серпня, 150 482 людини вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані – 99 792 людини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення.

    Графіка: moz.gov.ua
    Графіка: moz.gov.ua

    До слова, напередодні в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19.

    Також у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація
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    Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19