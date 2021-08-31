Ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19

Роберт Девід Стіл до хвороби та у лікарні

Останні три місяці чоловік їздив Сполученими Штатами та сповідував теорію змови щодо коронавірусу

У штаті Флорида помер від ускладнень Covid-19 колишній офіцер ЦРУ Роберт Девід Стіл. Він підтримував теорії змов та вважав себе першим, хто назвав коронавірус обманом. Про це повідомляє Vice.

Журналісти називають Стіла одним із перших людей, який пропагував ідеї QAnon та допоміг руху знайти більше прихильників. Упродовж останніх трьох місяців чоловік їздив Сполученими Штатами та розповідав про теорії змови щодо коронавірусу, фальсифікації виборів про нібито повернення Трампа на посаду президента.

У Стіла підтвердили коронавірус і на початку серпня госпіталізували. Попри це він продовжував поширювати теорії змови про вакцини та заперечував існування коронавірусу. 17 серпня чоловік зробив останній допис у блозі. «Я не вакцинуватимусь, хоча у мене позитивний тест на те, що вони називають Covid. Річ у тім, що мої легені не функціонують», – писав Стіл та опублікував фото з апаратом штучної вентиляції легень.

Чоловік також зазначив, що його знайомі допомогли відправити його в хорошу лікарню у штаті. Смерть антивакцинатора 29 серпня підтвердив його знайомий і прихильник теорій змов Марк Тассі.

Він стверджував, що Стіла змусили під'єднатись до ШВЛ, щоб «Флорида мала поганий вигляд». Також він називає смерть чоловіка підозрілою.

Журналісти пишуть, що Стіл також був антисемітом: він закликав саджати до в'язниць євреїв та «викорінити сіоністів». У документальному фільмі Vice він називав себе «першою людиною, яка назвала коронавірус обманом».

Загалом у США виявили 39 мільйонів випадків коронавірусу. З них 639 тисяч людей померли. У країні триває вакцинація проти захворювання: принаймні одну дозу вже отримав 61% населення, а обидві – 52%.

На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.

Нещодавно у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Раніше кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.

Тим чаасом Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19.

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