Для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду

У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду до кожної країни

У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду до кожної країни

Все більше країн відкриваються для українських подорожувальників

Громадяни України можуть наразі подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки у три європейські країни навіть не знадобитися ковід-сертифікат або результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії», – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.

Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.

При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно лише сертифікат про вакцинацію.

Крім того, 30 країн Європи дозволяють в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:

Австрія,

Бельгія,

Болгарія,

Боснія і Герцеговина,

Великобританія,

Греція,

Данія,

Ірландія,

Італія,

Кіпр,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Нідерланди,

Німеччина,

Північна Македонія,

Португалія,

Румунія,

Сербія,

Словаччина,

Словенія,

Угорщина,

Фінляндія,

Франція,

Хорватія,

Чорногорія,

Швейцарія,

Швеція.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

«Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком – ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

До слова, МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.