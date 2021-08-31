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    Для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду

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    У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду до кожної країни&nbsp; - Для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду
    У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду до кожної країни 
    Фото: AFP

    Все більше країн відкриваються для українських подорожувальників

    Громадяни України можуть наразі подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки у три європейські країни навіть не знадобитися ковід-сертифікат або результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    «МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії», – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.

    Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.

    При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно лише сертифікат про вакцинацію.

    Крім того, 30 країн Європи дозволяють в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:

    • Австрія,
    • Бельгія,
    • Болгарія,
    • Боснія і Герцеговина,
    • Великобританія,
    • Греція,
    • Данія,
    • Ірландія,
    • Італія,
    • Кіпр,
    • Латвія,
    • Литва,
    • Люксембург,
    • Мальта,
    • Молдова,
    • Нідерланди,
    • Німеччина,
    • Північна Македонія,
    • Португалія,
    • Румунія,
    • Сербія,
    • Словаччина,
    • Словенія,
    • Угорщина,
    • Фінляндія,
    • Франція,
    • Хорватія,
    • Чорногорія,
    • Швейцарія,
    • Швеція.

    У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

    «Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком – ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.

    Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

    Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

    До слова, МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.

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    Теги: МЗС ЄС Італія туризм українці карантин щеплення мандрівка
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    Для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду