Для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду
Все більше країн відкриваються для українських подорожувальників
Громадяни України можуть наразі подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки у три європейські країни навіть не знадобитися ковід-сертифікат або результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
«МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії», – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.
Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.
При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно лише сертифікат про вакцинацію.
Крім того, 30 країн Європи дозволяють в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:
- Австрія,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Боснія і Герцеговина,
- Великобританія,
- Греція,
- Данія,
- Ірландія,
- Італія,
- Кіпр,
- Латвія,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Молдова,
- Нідерланди,
- Німеччина,
- Північна Македонія,
- Португалія,
- Румунія,
- Сербія,
- Словаччина,
- Словенія,
- Угорщина,
- Фінляндія,
- Франція,
- Хорватія,
- Чорногорія,
- Швейцарія,
- Швеція.
У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.
«Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком – ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.
До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.
Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».
Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).
До слова, МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.