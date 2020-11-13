На суді щодо MH17 адвокатка підозрюваного побилася з потерпілою

Адвокатка Сабіна тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні після бійки

Подробиць інциденту, що стався в туалеті, не повідомляється

У Нідерландах, де тривають слухання у справі про збиття авіарейсу MH17, на суді сталася бійка між потерпілою та адвокатом підозрюваного Олега Пулатова. Інцидент стався в туалеті.

Про це заявив другий адвокат Будевейн ван Ейк, передає нідерландська газета Leeuwarder Courant.

За його словами, під час короткої перерви між його колегою Сабіною тен Дуссхате та родичкою однією з жертв сталася бійка в жіночому туалеті. Ван Ейк стверджує, що це стало наслідком нібито надмірно образливих виразів, які допускають прокурори.

Повідомляється, що тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні після бійки.

Нагадаємо, цього тижня продовжився судовий процес у Гаазі у справі про катастрофу малазійського літака на Донбасі, захист обвинуваченого Олега Пулатова хоче допитати українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Літак рейсу MH17 був збитий ракетою 17 липня 2014 року в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. За даними слідства, його збила ракета російського комплексу «Бук».

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.