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    Політика

    Справа МН17: захист одного зі звинувачених вимагає допитати Авакова

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    Захист у справі MH17 хоче допитати Арсена Авакова - Справа МН17: захист одного зі звинувачених вимагає допитати Авакова
    Захист у справі MH17 хоче допитати Арсена Авакова

    Захист Пулатова просить допитати низку свідків, які говорили, що бачили «Бук», чули про його перевезення

    Захист обвинувачуваного у справі про катастрофу малайзійського боїнгу над Донбасом Олега Пулатова вимагає допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

    Про це заявив на слуханнях адвокат Баудевейн ван Ейк.

    За повідомленням журналістів, один з адвокатів Пулатова Баудевейн ван Ейк вимагає допитати Авакова з приводу відео, на якому нібито зафільмовано як тягач з «Буком» прямував до кордону з Росією. Це відео очільник МВС поширив на своїй сторінці у Facebook одразу після інциденту.

    Тоді ж, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що бойовики планують вивезти «Бук» в Росію, де його знищать.

    «Аваков опублікував Youtube-посилання з відео після катастрофи. Він заявляв, що, здається, секретні підрозділи МВС 18 липня спостерігали переміщення ракетного комплексу в бік кордону з Росією. Він також вказав на те, що це «Бук», яким напередодні міг бути збитий MH17», – сказав адвокат.

    За його словами, є багато питань щодо справжності цього відео, тож захист Пулатова хоче також допитати Арсена Авакова як свідка і поставити йому запитання про те, як і чому це відео привернуло його увагу.

    Відео, про яке згадує захист Олега Пулатова, також опублікували 18 липня 2014 року на офіційній сторінці МВС у Youtube. Запис викликав багато суперечок. Блогери та російські ЗМІ звинуватили Авакова в фальсифікації та заявили, що нібито зафільмований «Бук» належить Україні.

    МВС Арсен Аваков Бук МН-17
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