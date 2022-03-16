Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО

США направляють в Україну зенітно-ракетні комплекси

Сполучені Штати і країни НАТО відправляють в Україну зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомляє CNN.

Високопоставлений представник США заявив, що до цих систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14, дальність дії яких вища, ніж у «Стінгерів» (але менше С-300), що загалом дає можливість вражати крилаті ракети. Таким чином Україна незабаром отримає зенітно-ракетні комплекси, які значно ускладнять життя повітряним військам Росії на нашій території.

Президент України Володимир Зеленський упродовж усього часу війни закликав країни НАТО допомогти Україні закрити небо над країною на тлі бомбардувань росіян. 16 березня глава держави виступив перед Конгресом США та заявив, що хоче створити новий союз. Обʼєднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха та катастрофи.

Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

Крім того, 16 березня стало відомо, що Україна приєдналась до «енергетичного Євросоюзу».

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