Зеленський запропонував США створити союз держав U-24

Обʼєднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха та катастрофи

Президент Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, закликавши американців проявити лідерство й надати більшу підтримку в боротьбі проти російської агресії та запропонував створити нове обʼєднання – U-24.

«United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя», – сказав він.

Окрім цього, таке обʼєднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи чи епідемії, додав Зеленський.

«Якби вже зараз був створений такий союз – U-24, я вірю, що вдалося б урятувати тисячі життів. У нашій Україні. У багатьох інших країнах, які так потребують миру, які зазнали нелюдських руйнувань...», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський виступив перед Конгресом США та назвав альтернативу закритого неба.

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