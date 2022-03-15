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    Аплодували стоячи: Зеленський виступив перед парламентом Канади

    Володимир Зеленський звернувся до прем&rsquo;єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Аплодували стоячи: Зеленський виступив перед парламентом Канади
    Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо
    фото: Офіс президента

    Зеленський вкотре закликав закрити українське небо для військових російських літаків, які щодня вбивають українців

    Канада може вплинути на те, щоб небо над Україною на час війни з путінськими загарбниками було закрито. Про це 15 березня під час онлайн-виступу перед канадським парламентом заявив президент України Володимир Зеленський. Він закликав колег із Канади на чолі з Джастіном Трюдо надати більше допомоги та підтримки Україні.

    «Джастіне (Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади, – Ред.), друзі, ви розумієте, наскільки важливо нам захистити наше небо від російських літаків, ви можете на це вплинути, мені так здається», – зазначив Зеленський.

    Окрім закритого неба над Україною, додав Володимир Зеленський, не менш важливим є питання посилення економічних санкцій проти Кремля.

    За його словами, Канада може повпливати на те, щоби з ринку РФ пішло якомога більше канадських компаній.

    «Як би там не було, жодного долара на війну! Якщо вони залишаються в Росії, спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді», – підкреслив Зеленський.

    Окремо Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Президент запитав у нього, чи може він уявити щоденні жертви, зокрема серед жінок і дітей, у своїй країні.

    «Джастіне, ви можете собі це уявити? Чи можете ви уявити, що кожен день ви отримуєте доповідні із зазначенням кількості жертв, у тому числі серед жінок і дітей? Наразі жертвами цієї війни стали 97 дітей. Ви можете собі уявити? Що, якби знаменита Сі-Ен Тауер (телекомунікаційна вежа в Торонто, – Ред.) зазнала ударів російськими бомбами?», - каже президент.

    Український президент підкреслив, що в жодному разі нікому такого би не побажав, але вкотре наголосив, що саме такою 20-ту добу поспіль є реальність України та українських громадян.

    Перед та після завершення виступу усі без винятку депутати парламенту Канади стоячи вітали Володимира Зеленського гучними оваціями.

    Теги: авіація Торонто Канада Джастін Трюдо літак Володимир Зеленський Україна президент парламент
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    Аплодували стоячи: Зеленський виступив перед парламентом Канади