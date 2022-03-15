Аплодували стоячи: Зеленський виступив перед парламентом Канади
Зеленський вкотре закликав закрити українське небо для військових російських літаків, які щодня вбивають українців
Канада може вплинути на те, щоб небо над Україною на час війни з путінськими загарбниками було закрито. Про це 15 березня під час онлайн-виступу перед канадським парламентом заявив президент України Володимир Зеленський. Він закликав колег із Канади на чолі з Джастіном Трюдо надати більше допомоги та підтримки Україні.
«Джастіне (Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади, – Ред.), друзі, ви розумієте, наскільки важливо нам захистити наше небо від російських літаків, ви можете на це вплинути, мені так здається», – зазначив Зеленський.
Окрім закритого неба над Україною, додав Володимир Зеленський, не менш важливим є питання посилення економічних санкцій проти Кремля.
За його словами, Канада може повпливати на те, щоби з ринку РФ пішло якомога більше канадських компаній.
«Як би там не було, жодного долара на війну! Якщо вони залишаються в Росії, спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді», – підкреслив Зеленський.
Окремо Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Президент запитав у нього, чи може він уявити щоденні жертви, зокрема серед жінок і дітей, у своїй країні.
«Джастіне, ви можете собі це уявити? Чи можете ви уявити, що кожен день ви отримуєте доповідні із зазначенням кількості жертв, у тому числі серед жінок і дітей? Наразі жертвами цієї війни стали 97 дітей. Ви можете собі уявити? Що, якби знаменита Сі-Ен Тауер (телекомунікаційна вежа в Торонто, – Ред.) зазнала ударів російськими бомбами?», - каже президент.
Український президент підкреслив, що в жодному разі нікому такого би не побажав, але вкотре наголосив, що саме такою 20-ту добу поспіль є реальність України та українських громадян.
Перед та після завершення виступу усі без винятку депутати парламенту Канади стоячи вітали Володимира Зеленського гучними оваціями.