Україна отримає від США багато «сюрпризів» для ворога

США можуть забезпечити ЗСУ зброєю на роки вперед

Новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначимо, пакет складається з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, а також тисячі боєприпасів до гаубиць.

За словами високопоставленого представника Пентагону, ці снаряди є «новим типом» 155-мм боєприпасів для гаубиць, які були поставлені в Україну раніше. Йдеться про гаубиці M777.

При цьому він відмовився розкрити назву снарядів з міркування безпеки. Але уточнив, що вони підвищать здатність України завдавати ударів по російських військових об'єктах.

Газета The New York Times зазначає, що це можуть бути снаряди M982 Excalibur, які наводяться за GPS, б'ють на 40 км з допустимим відхиленням на 1,8 м, або M1156 теж з наведенням за GPS, але з відхиленням до 15 м на відстані 27-28 км.

Представник Пентагону також зазначив, що точність буде вищою, ніж у стандартних снарядів, які на сьогодні застосовують Збройні сили України. Передбачається, що вони будуть витрачатися з меншою швидкістю, ніж 5-6 тис. стандартних артилерійських боєприпасів на день.

«Українці просили про більшу точність, і Himars – не межа того, що США можуть надати їм в плані точності», – додав він.

Крім того, Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед. Про це повідомляє Financial Times.

Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України «на місяці і роки вперед», а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.

«Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки», – додав він.

Нагадаємо, США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Тим часом вороги масово переміщають склади боєприпасів, бо ЗСУ палять їх щодня.

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