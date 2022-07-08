Бійці ЗСУ знищили два командні пункти окупантів

Українські військові на Херсонському напрямку артилерією знищили ще два командні пункти окупаційних військ. Результати цих влучань зараз дорозвідують. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Миколаївсько-Херсонський напрямок постійно перебуває в русі. Ми просуваємось, ворог відступає, але намагається тримати позиції і повертатися для їхнього відновлення», – зазначає речниця.

В більш тилових районах півдня росіяни продовжують практику ракетних обстрілів, і, зокрема, знищують портову інфраструктуру.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині українські бійці знешкодили дві ворожих міни.

Також Збройні сили України атакували склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

До слова, триває 135 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли. Також неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.