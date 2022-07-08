  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
рус
    Політика

    США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

    &nbsp;США вже надали Україні військову допомогу на $7,3 млрд - США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
     США вже надали Україні військову допомогу на $7,3 млрд
    фото: Генштаб ЗСУ

    Україна отримає від США чотири додаткові системи Himars

    Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

    «Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars», – зазначив він.

    Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії американська сторона вже надала Україні військову допомогу на $7,3 млрд.

    До нового пакету допомоги, крім реактивних систем залпового вогню Himars, увійдуть також ракети до них, 3 тактичні машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини.

    HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

    Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

    Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

    Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.

    Читайте також:

    Теги: росія США війна Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США анонсували новий пакет військової допомоги Україні