США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США вже надали Україні військову допомогу на $7,3 млрд

Україна отримає від США чотири додаткові системи Himars

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

«Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars», – зазначив він.

Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії американська сторона вже надала Україні військову допомогу на $7,3 млрд.

NEW: Biden administration rolls out another weapons package for Ukraine worth $400 million, including four new HIMARs systems.



The U.S. has now provided $7.3 billion in military aid to Ukraine since Russia's full scale invasion on Feb. 24. — Jack Detsch (@JackDetsch) July 8, 2022

До нового пакету допомоги, крім реактивних систем залпового вогню Himars, увійдуть також ракети до них, 3 тактичні машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини.

HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.