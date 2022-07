США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

«Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars», – зазначив він.

Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії американська сторона вже надала Україні військову допомогу на $7,3 млрд.

NEW: Biden administration rolls out another weapons package for Ukraine worth $400 million, including four new HIMARs systems.



The U.S. has now provided $7.3 billion in military aid to Ukraine since Russia's full scale invasion on Feb. 24.