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    Новини

    Вороги масово переміщають склади боєприпасів – Арестович

    Наші бійці палять ворожі припаси - Вороги масово переміщають склади боєприпасів – Арестович
    Наші бійці палять ворожі припаси
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ дають «прикурити» рашистам

    Росіяни змушені переміщати свої склади подалі від лінії фронту. Це їх змусили зробити українські військові, посиливши обстріли цих об'єктів. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

    За його словами, росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.

    «Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод «Топаз», Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення. «Хімарси» боготворящі», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

    Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    До слова, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти геноцид війна завод військові Україна боєприпаси Херсон озброєння населення окупація радник евакуація Олексій Арестович #stoprussia
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    Вороги масово переміщають склади боєприпасів – Арестович