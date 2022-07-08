В Україну прибув «Байрактар» від литовців

Литва демонструє українцям прояв дружби та єдності

Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, доправили в Україну. Про це повідомив у Twitter заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга.

«Литовський Bayraktar «Vanagas» вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!», – написав Сибіга.

Наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі «Байрактара» для України. Спочатку метою кампанії було зібрати потрібну суму за три тижні. Проте литовці впоралися швидше. Загалом було зібрано майже €6 млн.

Напередодні Литва відправила Україні Bayraktar, гроші на який збирала уся країна.

Раніше повідомлялося, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник «Байрактар», на який Литва збирала кошти для України. На зібрані кошти литовці закупили боєприпаси.

Додамо, що незважаючи на замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові снаряди.

Як відомо, турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.