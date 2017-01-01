Україна передала генсеку ООН офіційний лист у справі журналіста Сущенка

Українська сторона закликає вжити всіх можливих заходів з метою звільнення Сущенка

Постійне представництво України при ООН передало генсеку лист від МЗС України, в якому висловлюється протест щодо продовження строку позбавлення волі в РФ журналіста Романа Сущенко, незаконно заарештованого в Москві. Текст офіційного листа від імені постійного представника України при ООН Володимира Єльченка має у своєму розпорядженні



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Акція на підтримку Романа Сущенка

Українська сторона закликає вжити всіх можливих заходів з метою звільнення Сущенка

Постійне представництво України при ООН передало генсеку лист від МЗС України, в якому висловлюється протест щодо продовження строку позбавлення волі в РФ журналіста Романа Сущенко, незаконно заарештованого в Москві.

Текст офіційного листа від імені постійного представника України при ООН Володимира Єльченка має у своєму розпорядженні «Укрінформ».

«Буду вдячний за Вашу допомогу в поширенні цього листа в якості документа Генеральної Асамблеї відповідно до пункту (с) параграфу 72 порядку денного 72-ї сесії, а також документа Ради Безпеки», - зазначається у зверненні глави української місії.

У документі також міститься текст коментаря МЗС України щодо продовження на два місяці терміну тримання під вартою Романа Сущенка.

«Суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу щодо Романа Сущенка на інший, непов’язаний із триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів», - підкреслюється в заяві.

Закритий режим судового засідання, відхилення судом клопотання про допуск консула до участі в судовому засідання як громадського захисника, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації, «підтверджують цілеспрямований політичний характер» справи проти Романа Сущенка.

«Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити всіх можливих правових та політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну громадянина України – журналіста Романа Сущенка», - наголошується в документі, відправленому генеральному секретарю ООН.

У понеділок син незаконно утримуваного у Росії журналіста Романа Сущенка Максим поговорив по телефону із батьком, який перебуває у московському СІЗО «Лефортово».

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.