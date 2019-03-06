Україна посіла четверте місце в рейтингу країн з найдешевшим мобільним інтернетом



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Середня вартість одного гігабайта мобільного трафіку в Україні оцінюється в 0,51 долара

Найдорожче гігабайт мобільного інтернету коштуватиме в Зімбабве

Україна посіла четверте місце в дослідженні Worldwide mobile data pricing , яке оцінює вартість послуг мобільного інтернету в 230 країнах.

Середня вартість одного гігабайта мобільного трафіку в Україні оцінюється в 0,51 долара.

Перше місце в рейтингу посіла Індія, де один гігабайт коштуватиме 0,26 доларів.

На другому місці Киргизстан (0,27 долара за гігабайт), а на третьому Казахстан (0,49 долара за гігабайт).

Згідно з даними дослідження, найдорожче гігабайт мобільного інтернету коштуватиме в Зімбабве (75 доларів за гігабайт) та Греції (33 долари за гігабайт).

Як повідомляв «Главком», Україна посіла 39 місце у рейтингу впливових країн світу.