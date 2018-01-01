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    У МЗС анонсували зустріч у «нормандському форматі» найближчим часом

    Зустріч у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської безпекової конференції не відбулася в силу різних причин
    Зустріч у «нормандському форматі» на рівні глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться найближчим часом. Про це в ефірі ICTV заявив глава МЗС України Павло Клімкін. «На шосту годину у п’ятницю (16 лютого – ред.) планувалася нормандська зустріч, потім ми її переносили декілька разів. І в результаті,
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    Глава МЗС України Павло Клімкін
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    Зустріч у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської безпекової конференції не відбулася в силу різних причин

    Зустріч у «нормандському форматі» на рівні глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться найближчим часом.

    Про це в ефірі ICTV заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

    «На шосту годину у п’ятницю (16 лютого – ред.) планувалася нормандська зустріч, потім ми її переносили декілька разів. І в результаті, шляхом дзвінків один з одним, домовилися, що вона відбудеться найближчим часом», - сказав дипломат.

    За його словами, зустріч у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської безпекової конференції не відбулася в силу різних причин. Так, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель поїхав до Берліна, аби зустріти звільненого турецького журналіста, і таким чином не встиг повернутися.

    «Щодо французького міністра, то він не зміг взяти участь у зустрічі із самого початку», - зазначив Клімкін.

    Глава МЗС також вказав на те, що в останній час він мав низку переговорів з представниками Франції та ФРН і тому «в цьому плані контакт є».

    Нагадаємо, зустрічі в «нормандському форматі» мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації її спочатку перенесли на 17 лютого.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    Джерело: Укрінформ

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