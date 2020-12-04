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    Україна розраховує стати членом НАТО до 2030 року

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    Альянс підтримує політику &laquo;відкритих дверей&raquo; з метою посилення Східного флангу НАТО, - МЗС - Україна розраховує стати членом НАТО до 2030 року
    Альянс підтримує політику «відкритих дверей» з метою посилення Східного флангу НАТО, - МЗС

    Надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ, – Джапарова

    Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у своєму відеозверненні.

    За словами Джапарової, в цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства.

    Також Джапарова зазначила, що в доповіді підтверджено відданість Альянсу політиці «відкритих дверей» з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною і Грузією.

    Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 грудня, НАТО не уявляє безпеку Чорного моря без України.

    «Зустріч показала, що Альянс не уявляє безпеку Чорного моря без України та Грузії. І це принципово важливо. Вона показала ще один момент – більшість учасників дискусії в той чи інший спосіб підтримують майбутнє членство України та Грузії в Альянсі», – сказав глава МЗС.

    Як відомо, 2 грудня відбулася віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн-союзниць Альянсу. Очільник МЗС України відвідав з одноденним робочим візитом Туреччину, аби взяти участь у цій зустрічі. Окрім того, він зустрівся з міністром закордонних справ Туречини Мевлютом Чавушоглу, керівниками та представниками української та кримськотатрської діаспор.

    Зазначимо, керівник МЗС заявив, що частина країн НАТО підтримує членство України в Альянсі.

    Також генсек НАТО відреагував на суперечку Угорщини й України


    Теги: МЗС міністр НАТО Україна Дмитро Кулеба
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