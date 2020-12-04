У Токіо продається українська заправка для борщу (фото)

Заправка для українського борщу є в продажу у магазинат Японії близько двох років

За офіційними даними Міграційної служби Японії в країні проживають 1940 громадян України

Заправку для українського борщу можна придбати вже навіть у Японії. Як повідомляє посольство України, вона продається в супермаркетах і зроблена у Луцьку.

«Заправка для українського борщу тепер у продажі в супермаркеті імпортованих продуктів National Azabu міста Токіо (4-11 грудня). Виробник - компанія «Рута» з міста Луцьк», - йдеться в повідомленні.

Чи можна придбати заправку в інших магазинах, а також її вартість та про зацікавленість японців до української кухні посольство не повідомляє. Один із коментаторів повідомив, що вона є в продажу вже два роки.

Слід зазначити, що згідно з інформацією посольства України в Японії, станом на липень 2020 року в країні проживають 1940 громадян України.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» в турецькій Вікіпедії.

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