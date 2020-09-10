Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів



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Документ розроблено Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеці України

Зазначається, що Національний оператор дозволить державі підсилити контроль над ринком

Уряд підтримав проект розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки за результатами засідання уряду 9 вересня.

Документ розроблено Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеці України.

Мінекономіки нагадало, що на узгоджувальних нарадах в Службі безпеці України за участю Мінфіну, МВС, АМКУ обговорювалось питання недоотримання надходжень до бюджету.

Національний оператор дозволить державі підсилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.

Крім цього, зазначають у міністерстві, прийняття розпорядження КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиції, а також впровадження системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

На думку експерта з економічних питань Олександра Охрименка, впровадження на ринку Національного оператора підакцизних товарів принесе в бюджет понад 15 млрд грн шляхом виведення з тіні роздрібного акцизу, ПДВ, ринку нелегальної торгівлі сигарет.

«Єдиними противниками такого підходу можуть виступати лише ті сили, роздрібні та оптові торговці сигарет, які зацікавлені в мінімізації своїх податкових зобов'язання та ухиленні від сплати податків, від чого держава втрачає мільярди гривень щорічно», – вважає експерт.

Нагадаємо, у липні повідомлялось, що Кабінет міністрів розглядає проект постанови про створення Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів.

До слова, Єврокомісія радить країнам ЄС збільшити ціни на сигарети.