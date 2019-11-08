У Вінниці впроваджують муніципально-приватне партнерство у дошкіллі



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Вперше на основі муніципально-приватного партнерства дошкільнят із загальної міської черги прийматимуть у заклади приватної освіти

Партнерів у реалізації проекту визначатимуть на конкурсній основі, а утримання дітей в таких закладах частково компенсують з бюджету за принципом «гроші йдуть за дитиною». Відповідне рішення щодо старту пілотного проекту сьогодні ухвалив виконком міської ради.

Діти у таких садочках отримають можливість навчатись за новаторськими методиками та інноваційними технологіями. Зокрема, це сучасні цифрові інтерактивні рішення, які допомагають більш легкому засвоєнню навчального матеріалу. Також це навчання іноземним мовам з раннього віку та використання оздоровчих методик, які розкривають внутрішній потенціал дітей.

Сьогодні виконавчий комітет ухвалив проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку забезпечення здобуття мешканцями Вінницької міської об’єднаної територіальної громади дошкільної освіти в приватних закладах освіти та використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, на надання компенсації частини вартості утримання та виховання дітей дошкільного віку в приватних закладах освіти».

Порядок визначає умови, за якими приватні садочки можуть надавати послуги з дошкільної освіти маленьким мешканцям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Зокрема, заклад повинен мати ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Окрім того, повинен бути забезпеченим педагогічними кадрами, матеріально-технічною базою, працювати відповідно до програм розвитку дітей, що відповідають вимогам Базового компонента дошкільної освіти. Тривалість перебування дитини в установі, як і у комунальних закладах, має бути не меншою дванадцяти годин з триразовим харчуванням.

Таким чином, каже директорка департаменту освіти ВМР Оксана Яценко, місто хоче стимулювати розвиток дитсадків різних форм власності, особливо в тих мікрорайонах, де існує черга в садочки. «Беззаперечним є те, що саме в закладах дошкільної освіти у дитини краще формуються життєво необхідні навички, для чого використовуються різні методики розвитку інтелекту, інноваційні технології та оздоровчі методики», - додає Оксана Яценко.

Частину вартості утримання дітей закладам-партнерам компенсують за принципом «гроші йдуть за дитиною» з міського бюджету. За розрахунок братиметься середня вартість утримання дітей в комунальних садочках. Розмір батьківської плати за малечу із загальної електронної черги не повинен перевищувати встановлені нормативи. Пільгові категорії діток утримуватимуться безкоштовно.

На сьогодні електронна черга до дитячих садочків міста нараховує 279 дітей. Як пояснює Оксана Яценко, питання доступності та якості дошкільної освіти можливо вирішувати не лише шляхом побудови нових дитячих садочків, але й за рахунок урізноманітнення форм здобуття дошкільної освіти. Зокрема, що і передбачено впровадженням муніципально-приватного партнерства.