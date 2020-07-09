Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще троє поранені



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Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє дістали поранення

Російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве

8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє дістали поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю.

Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу «Тигр».

За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.