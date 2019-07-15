Сьогодні можуть звільнити підозрюваного у держзраді Вишинського



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Голова порталу РИА «Новости-Украина» Кирило Вишинський перебуває під вартою в Україні у справі про держзраду

Засідання у справі Вишинського відбудеться 15 липняо 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21)

Сьогодні, 15 липня, можуть звільнити підозрюваного у держзраді голову порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Про це повідомляє прессепкретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що засідання у справі Вишинського відбудеться сьогодні о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21).

«Що очікується? Що ця людина, офіційно за рішенням суду, вийде на волю. Завдяки чому? Завдяки:

а) рішенню Конституційного суду, що «піклується» про терористів і держзрадників;

б) привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленької записочки, яку передали в руки президенту. Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром», - написала Сарган.

На її переконання, Кирило Вишинський важливий для Путіна.

«Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених. Саме тому одного лише Вишинського можна було б обміняти

- на 24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, ні навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним),

- на українського журналіста Романа Сущенка (більше 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним),

- на українського режисера Олега Сенцова (більше 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кінематографістів та акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним)...

На всіх разом! Одного Вишинського!», - пише Сарган.

Вона додала: «Чекаємо на рішення суді. Сьогодні о 16:15».

У той же час російські ЗМІ повідомляють, що на суд до Вишинського приїде російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

«Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова прибуде сьогодні, 15 липня, до Києва для участі в засіданні суду у справі Вишинського», - підтвердив представник посольства РФ в Україні.

Нагадаємо, на минулому тижні головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

Як повідомлялось, прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов застеріг, що колишній головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський 15 липня може вийти під заставу та втекти за кордон. Мамедов нагадав, що нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою — для підозрюваних у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.