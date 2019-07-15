Омбудсмени України та Росії зустрілись у Києві перед судовим засіданням у справі Вишинського



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Омбудсмени Тетяна Москалькова та Людмила Денісова Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana

Денісова сподівається, що у вівторок вони з Москальковою обміняються списками затриманих українців і росіян

Український омбудсмен Людмила Денісова очікує, що у вівторок, 16 липня, їй вдасться обмінятися списками утримуваних в ув’язненні громадян України та Росії зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, після чого сторони зможуть перейти до верифікації.

«Завтра, я сподіваюся, під час нашої зустрічі ми обміняємося списками наших громадян на територіях України та Росії, які перебувають у місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати», - сказала Денісова на спільній пресконференції з російським омбудсменом у понеділок у Києві.

«Ми продовжимо співпрацю і говоримо про те, що нам треба передати одне одному списки наших громадян. Ми проведемо верифікацію цих громадян, яких утримують, і проводитимемо можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення», - пояснила Денісова.

У свою чергу Москалькова зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві.

Засідання у справі Вишинського відбудеться 15 липняо 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21)

Як повідомлялось, сьогодні, 15 липня, можуть звільнити підозрюваного у держзраді голову порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Засідання у його справі відбудеться о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21).

Джерело: Інтерфакс-Україна