Україна капітулювала в інформаційній війні

Про «колективного» Зеленського

Для меня самым значимым событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на его пресс-конференции с российскими журналистами о том, что Украина фактически признала: инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева. Эту фразу Путин произнес примерно в полдень по Осаке 29 июня. С тех пор прошло более полумесяца. Никакого опровержения со стороны Владимира Зеленского этого утверждения, меняющего всё в понимании войны Украины и России и в отношении к ней окружающего мира, не последовало. Да и как оно могло прозвучать, если Путин просто ученически повторил формулу самого Зеленского? Вспомните драматическую сцену «дебатов» на стадионе, когда Зеленский обвинил своего оппонента Петра Порошенко: «Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы». Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский.

Более того, Зеленский откровенно выступил на стороне кремлевских агрессоров в своём конфликте с украинским Министерством иностранных дел по поводу захваченных украинских моряков. Путин, не исключено, планирует завершить этот спор славян эффектным предвыборным ходом, вернув моряков за день-два до выборов признавшим вину Украины политикам, Медведчуку или Зеленскому.

Вся предвыборная кампания Зеленского построена на его позиционировании себя как кандидата «партии мира», которая борется с некоей партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии объявлялись войной, развязанной Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское сознание почти всеми украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролируются или Виктором Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами. Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное влияние на Зеленского и его ближайшее окружение.

Украинцам целенаправленно внушаются две идеи. Первая: все предыдущие 5 лет в Украине у власти оставалась кровожадная «партия войны», а сейчас вы должны голосовать за гуманную «партию мира». Вторая: то, что происходит в Украине, – это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой. Этот дискурс – «альфа и омега» российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский добавил еще один кремлевский тезис – о заинтересованности США в разжигании гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций.

Торжествующее «Украина признала!» Путина на G20 – это зачитанный им акт капитуляции Украины в информационной войне с Россией. Свою информационную и психологическую победу Кремль торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш – привести в Раду капитулянтское большинство. В Украине есть капитулянтское прокремлевское меньшинство (может быть, до 20%), но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции «Коллективный Зеленский». Информация, которую мы получаем о людях, внесённых командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийный списки, подтверждает, что они не мифические «слуги народа», но либо слуги Коломойского и других олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы, невероятная математическая комбинация – капитулянтское меньшинство населения Украины будет представлено в Раде большинством депутатов. Это большинство создадут невнятная партия неизвестных «слуг» + откровенно пророссийская партия Медведчука – Бойко – Рабиновича.

Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре президентских выборов за Бойко (Медведчука), дисциплинированно проголосовали во втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух частей: патриотической и капитулянтской. Капитулянтская автоматически вернется на выборах в Раду к Медведчуку. Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля очарованную им часть патриотического электората. А получив большинство в Раде (и тем самым – рычаги власти в парламентско-президентской республике), он сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чём горячо убеждают своих кремлевских кураторов профессиональные украинские холуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу. Зеленский единственный из своей команды, кто продолжает время от времени делать какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам маркеры: «Я свой!» Помните, например, его ответ на угрозу Путинапредоставить паспорта всем украинцам? Я даже знаю, какой именно кремлевский жулик написал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока срабатывает.

Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране. В Украине, в которой все ветви власти – пост президента, Рада, суды, пресса – контролируются капитулянтским триумвиратом Зеленский – Коломойский – Медведчук. Я знаю, с какими проклятьями обрушатся на меня сейчас Свидетели Володимира. Мне не привыкать. 20 лет назад в ходе другой избирательной кампании я сказал: «Путинизм – это война, это – информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это контрольный выстрел в голову России». До сих пор участники российской сислибовской клаки не могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские «полезные идиоты» прозреют, надеюсь, значительно быстрее: не за годы и десятилетия, а за недели.

Напомню свою позицию по минским соглашениям. Правду повторять легко и приятно, и она была высказана мною сразу же после заключения этих соглашений: «Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое перемирие и фиксация новой, более выгодной для Кремля линии разделения сторон. Всё остальное из области ненаучной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности Украины (без Крыма, разумеется) – тот крючок, на который после провала своего амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвесить украинское руководство. Кремлевской ловушке можно противопоставить только последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма: это временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная ответственность за то, что там происходит, – политическая, экономическая, гуманитарная – лежит на оккупационных властях агрессора.

Моральная и юридическая обязанность украинского государства – обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление территориальной целостности, в единое политическое пространство – это всё игра на Путина. Никуда он с Востока Украины не уйдет. Очень простой вопрос – границу он отдаст? Никогда. Своих вежливых профессиональных зеленых человечков, и свору моторыл, гиви, и прочих бабаев уберет? Нет. Он захватил эти территории и намерен втолкнуть их как раковую опухоль в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю территорию страны, блокирования европейского вектора ее развития... Стратегия Путина – задушить Украину не обязательно военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность.

Украинская армия не может побеждать в наступательных операциях многократно превосходящую ее в ресурсах (людских и материальных) российскую армию. После прекращения огня надо заявить об отказе Украины решать проблему освобождения Донбасса и Крыма военным путем и нацелить ВСУ на стратегическую оборону вдоль новых линий размежевания с силами агрессора. Эта задача вполне по силам украинской армии. И, наоборот, для Кремля попытки нового наступления, дальнейшего расширения оккупированной территории, преодоления украинской обороны будут стоить очень дорого. Как в масштабах человеческих потерь, неприемлемых для российского общества, так и в экономическом ущербе от резко ужесточившихся в этом случае санкций».

Что можно к этому добавить через четыре с половиной года? Да, пожалуй, только одно – несколько упомянутых выше доведенных до отчаяния трактористов и шахтеров были «убраны» российскими спецслужбами в результате внутренних разборок. Как было сорвано Москвой первое перемирие через день после подписания соглашений – так же срывались и десятки других. Включая недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения огня необходима демилитаризованная зона около 100 километров вглубь оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами.

Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности» требуются постоянное напряжение на линии разделения и новые потери с обеих сторон. Империи не нужен какой-то новый лакомый кусочек территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.

Путинская интерпретация Минских соглашений (без выполнения Россией взятых на себя обязательств) усиленно навязывалась Киеву в 2015–2016 годах в том числе и с участием лидеров Франции и Германии. К чести украинской дипломатии, она отразила этот натиск. При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных из России, «возвращение» Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины (представьте себе, что случится с Южной Кореей – государством, намного более богатым, чем Украина, – если она согласится на «возвращение» Северной Кореи, при сохранении Ына, его многомиллионной армии, неограниченной поддержки соседнего Китая). Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы – изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона на 100 километров с международными миротворцами.

Однако вся (уже благожелательно услышанная в Москве) риторика Зеленского и его «говорящих голов» говорит совсем о других намерениях. При всех тактических противоречиях в их высказываниях выделяется одна доминирующая линия, которая после 21 июля станет политикой овладевших всеми институтами власти сил. Это навязанный Кремлем нарратив о внутриукраинском конфликте и необходимости его преодоления. Это «возвращение» в объятья Украины братских «ДНР» и «ЛНР» на путинских условиях (без всяких изменений в сепаратистских республиках).

Украинский олигархат, выросший на бандитских схемах с российскими коллегами, устал от конфликта с путинской Россией. В цивилизованном европейском бизнесе ему ничего не светит. Но за возвращение и прощение «грехов» 2014 года надо заплатить предательством самой идеи Украины. Если у вас ещё остались сомнения по поводу той капитулянтской публики, которую «слуги народа» приведут 21 июля в Раду - почитайте интервью главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Важнейшим показателем уже во многом состоявшегося реванша является массовое возвращение (командирование) из России в Украину политиков и чиновников времен Януковича. Динамику ползучего реванша чутко уловили во внешнем мире. Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство, и с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти. Что, собственно, уже и произошло с возвращением России в ПАСЕ.

Джерело: Радіо Свобода

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