У Кремлі прокоментували зустріч Москалькової та Денісової



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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

Пєсков не став відповідати на питання, чи обговорюється можливість обміну Вишинського на українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року

У Кремлі сподіваються на звільнення з-під арешту колишнього керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, обвинуваченого в Україні в державній зраді і незаконному обігу зброї, передає російське агентство ТАСС.

«Ми дуже уважно стежимо за тим, як розвивається ситуація навколо Вишинського, за судовим процесом. Ми сподіваємося на те, що краще рано, ніж пізно він вийде на свободу», — заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому представник Кремля не став відповідати на питання, чи обговорюється можливість обміну Вишинського на українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

«Я залишу без коментарів це питання», — сказав він.

Зазначимо, що РФ пообіцяла надати незалежних лікарів українським політв’язням і морякам. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час спільного брифінгу з російською колегою в Києві.

«Співпраця уповноважених продовжується - в напрямку покращення життя наших громадян. Ми обговорили питання щодо механізмів повернення наших громадян України, які перебувають на території РФ, і громадян РФ, які перебувають на території України, які опинились в місцях несвободи... Ми обсудили можливості надання незалежних лікарів Едему Бекірову, Павлу Грибу, Володимиру Балуху, Попову, Дудці і Клиху», - зазначила Денісова.

За її словами, по деяких українських громадянах в РФ є розбіжності в медичних діагнозах, наданих українськими і російськими лікарями. Зокрема трьом військовополоненим українським морякам в Москві буде надана необхідна медична допомога, ще одного з них спостерігатимуть лікарі особливо, оскільки він страждає на цукровий діабет.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва, де 15 липня планує бути присутньою на судовому засіданні у справі керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Вона вже зустрілася з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві..

Як повідомлялось, сьогодні, 15 липня, можуть звільнити підозрюваного у держзраді голову порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Засідання у його справі відбудеться о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21).