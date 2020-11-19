Оксфордська вакцина показала високу ефективність у групі ризику: серед людей старше 70 років

Для повної впевненості в ефективності препарату необхідно продовжувати фінальні дослідження

Імунна відповідь після введення вакцини у всіх учасників випробування була однаковою, незалежно від віку

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету і компанії AstraZeneca показала хороші результати серед добровольців старше 70 років. Відповідна інформація розміщена на сайті Оксфордського університету.

«Одержані нами дані показують, що вакцина ChAdOx1 nCoV-19 була безпечною і переносилася добре у літніх дорослих із меншою реактогенністю (властивість вакцини викликати в організм будь-які побічні ефекти), ніж у більш молодих дорослих», – зазначається в роботі вчених.

Дослідники зазначили, що імунна відповідь після введення зразків препарату у всіх учасників випробування була однаковою, незалежно від віку.

«Ці результати надихають, оскільки більш старші вікові групи стикаються з непропорційним ризиком більш важкого перебігу COVID-19, тож будь-яка вакцина, схвалена проти SARS-CoV-2, має бути ефективною серед людей похилого віку осіб», – заявляють науковці.

Проте, для повної впевненості в ефективності препарату необхідно продовжувати фінальні дослідження. У випробуваннях брали участь 560 здорових дорослих добровольців.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

Остаточні результати випробувань вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech показали ефективність препарату у 95%.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.