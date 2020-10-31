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    У Берліні відкрили аеропорт із запізненням у дев'ять років

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    <p>Сьогодні у новий аеропорт прибули літаки двох авіакомпаній: Lufthansa та Easy Jet</p> - У Берліні відкрили аеропорт із запізненням у дев'ять років

    Сьогодні у новий аеропорт прибули літаки двох авіакомпаній: Lufthansa та Easy Jet

    Витрати на будівництво з початку робіт зросли вдвічі – майже до 7 млрд євро

    У Берліні 31 жовтня відкрили аеропорт імені Віллі Брандта. Летовище мало розпочати роботу ще у 2011 році, але через технічні проблеми упродовж дев’яти років відкриття переносили.

    Про це повідомляє Der Spiegel.

    В аеропорту буде чотири термінали, але поки працюватимуть лише два. Аеропорт Берлін-Шенефельд, який розташовується неподалік BER, працюватиме як п'ятий термінал.

    Сьогодні у новий аеропорт прибули літаки двох авіакомпаній: Lufthansa та Easy Jet. Поки лише ці авіакомпанії користуватимуться аеропортом. Керівник Lufthansa Карстен Шпор назвав відкриття летовища «історичним днем» і сказав, що досі не може в це повірити.

    Загалом площа нового аеропорту – 1470 га. У ньому є 85 місць для паркування літаків, а пропускна спроможність – понад 40 мільйонів пасажирів у рік.

    Ідея створення аеропорту в Берліні з'явилася ще в 1991 році, нагадує Euronews.  У 2006 році відбулася церемонія закладання першого каменя для фундаменту. Тоді відкрити аеропорт запланували 30 жовтня 2011 року, його вартість оцінювали приблизно в 3 млрд євро.

    У 2011 році відкриття перенесли через виявлення протипожежних проблем, а також інші технічні неполадки. Відкриття переносили щороку аж до 2020. До цього часу витрати на будівництво зросли вдвічі – майже до 7 млрд євро.

    До слова, за вересень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 51,1 тис. пасажирів, що на 66,8% менше, ніж у вересні 2019 року.

    Нагадаємо, у Європі майже 200 аеропортів можуть закритися через пандемію.

    Як повідомлялося, за підсумками вересня 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554,485 тис. пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1,649 млн пасажирів).

    Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року.

    Німеччина будівництво аеропорт авіаперевезення Берлін інфраструктура
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