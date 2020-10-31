У Берліні відкрили аеропорт із запізненням у дев'ять років

Сьогодні у новий аеропорт прибули літаки двох авіакомпаній: Lufthansa та Easy Jet

Витрати на будівництво з початку робіт зросли вдвічі – майже до 7 млрд євро

У Берліні 31 жовтня відкрили аеропорт імені Віллі Брандта. Летовище мало розпочати роботу ще у 2011 році, але через технічні проблеми упродовж дев’яти років відкриття переносили.

Про це повідомляє Der Spiegel.

В аеропорту буде чотири термінали, але поки працюватимуть лише два. Аеропорт Берлін-Шенефельд, який розташовується неподалік BER, працюватиме як п'ятий термінал.

Сьогодні у новий аеропорт прибули літаки двох авіакомпаній: Lufthansa та Easy Jet. Поки лише ці авіакомпанії користуватимуться аеропортом. Керівник Lufthansa Карстен Шпор назвав відкриття летовища «історичним днем» і сказав, що досі не може в це повірити.

Загалом площа нового аеропорту – 1470 га. У ньому є 85 місць для паркування літаків, а пропускна спроможність – понад 40 мільйонів пасажирів у рік.

Dieser aufregende Eröffnungstag lässt sich schwer in 40 Sekunden zusammenfassen. Wir haben es trotzdem versucht. Sieh selbst... #helloBER pic.twitter.com/Lto0tZEr7H — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) October 31, 2020

Ідея створення аеропорту в Берліні з'явилася ще в 1991 році, нагадує Euronews. У 2006 році відбулася церемонія закладання першого каменя для фундаменту. Тоді відкрити аеропорт запланували 30 жовтня 2011 року, його вартість оцінювали приблизно в 3 млрд євро.

У 2011 році відкриття перенесли через виявлення протипожежних проблем, а також інші технічні неполадки. Відкриття переносили щороку аж до 2020. До цього часу витрати на будівництво зросли вдвічі – майже до 7 млрд євро.

До слова, за вересень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 51,1 тис. пасажирів, що на 66,8% менше, ніж у вересні 2019 року.

Нагадаємо, у Європі майже 200 аеропортів можуть закритися через пандемію.

Як повідомлялося, за підсумками вересня 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554,485 тис. пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1,649 млн пасажирів).

Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року.