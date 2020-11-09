На Донбасі відзавтра відновлять роботу усі КПВВ через лінію розмежування

На території Донецької області рух відновлять через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині — через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8.00 до 18.00

На Донбасі з 8:00 10 листопада відновлять роботу усі контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування. Таке рішення ухвалив командувач Операції об’єднаних сил, повідомляють у штабі.

Зазначається, що пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8.00 до 18.00.

На території Донецької області рух відновлять через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині — через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

У штабі наголошують, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію у людей мірятимуть температуру. Обов'язковими умовами перебування на КПВВ є носіння захисної маски або респіратора та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни також повинні погодитися на встановлення додатку «Дій вдома» або обсервацію.

Нагадаємо, 15 жовтня КПВВ «Станиця Луганська» закрили на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу на території Луганської області. Водночас робота «Станиці Луганської» особливо важлива, адже через пропускний пункт «Мар'їнка» бойовики майже не пропускають людей.

Як повідомлялося, Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри.

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