Контрольний пункт «Станиця Луганська» буде закритий до середини листопада



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Контрольно-пропускний пункт залишатиметься закритим до 15 листопада

КПВВ залишатиметься закритим через критичне поширення коронавірусу на окупованій території

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада 2020 року. Про це повідомляє пресслужбу штабу ООС.

«З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 та збереження життя і здоров’я громадян, за наказом командувача Об’єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поширення Covid-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стає критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ на тимчасово окупованій території України відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

«Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ лише за окремим рішенням командувача. Таке рішення може бути прийняте, виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру», – зазначили у штабі ООС.

У пресслужбі наголосили, що громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, у КПВВ «Станиця Луганська» можуть бути пропущені через лінію розмежування до місця реєстрації.

Нагадаємо, що на КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово призупинили пропуск людей з 15 жовтня.