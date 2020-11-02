Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри

Жителям окремих районів на місці будуть надавати банківські, пенсійні та інші послуги

Жителям окремих районів на місці будуть надавати банківські, пенсійні та інші послуги

Перший сервісний центр запрацює – у Щасті

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням на усіх КПВВ універсальних сервісних хабів, де громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі – медичними, такими як «Доступні ліки». Про це йдеться на сайті міністерства.

Зазначається, що 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ – у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює – у Щасті.

Зокрема, в сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, яка стосується доступу до пенсій та інших виплат; проблем з трудовими книжками; отримання свідоцтва про народження або смерті на території ОРДЛО.

Там же на місці надаватимуться банківські послуги, такі як ідентифікація і верифікація, а також випуск платіжних карт.

У міністерстві зазначають, що на КПВВ в Щасті можна буде вирішити наступні питання:

призначення пенсій;

перерахунок пенсій;

надання довідок;

виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю, оформлення допомоги на поховання;

оформлення електронних пенсійних посвідчень.

Крім того, в середині листопада там будуть надавати паспортні послуги:

вклеювання фото при досягненні 25- і 45-річного віку;

оформлення і видача паспорта громадянина України;

оформлення та видача закордонного паспорта.

Також водії зможуть провести державну реєстрацію авто і обміняти права, а батьки отримають доступ до сервісу «єМалятко» для реєстрації народження дитини та призначення державної допомоги.

Очікується, що найближчим часом такі сервісні хаби з'являться на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

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