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    Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри

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    <span>Жителям окремих районів на місці будуть надавати банківські, пенсійні та інші послуги</span> - Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри
    Жителям окремих районів на місці будуть надавати банківські, пенсійні та інші послуги

    Перший сервісний центр запрацює – у Щасті

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням на усіх КПВВ універсальних сервісних хабів, де громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі – медичними, такими як «Доступні ліки». Про це йдеться на сайті міністерства.

    Зазначається, що 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ – у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює – у Щасті.

    Зокрема, в сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, яка стосується доступу до пенсій та інших виплат; проблем з трудовими книжками; отримання свідоцтва про народження або смерті на території ОРДЛО.

    Там же на місці надаватимуться банківські послуги, такі як ідентифікація і верифікація, а також випуск платіжних карт.

    У міністерстві зазначають, що на КПВВ в Щасті можна буде вирішити наступні питання:

    • призначення пенсій;
    • перерахунок пенсій;
    • надання довідок;
    • виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю, оформлення допомоги на поховання;
    • оформлення електронних пенсійних посвідчень.

    Крім того, в середині листопада там будуть надавати паспортні послуги:

    • вклеювання фото при досягненні 25- і 45-річного віку;
    • оформлення і видача паспорта громадянина України;
    • оформлення та видача закордонного паспорта.

    Також водії зможуть провести державну реєстрацію авто і обміняти права, а батьки отримають доступ до сервісу «єМалятко» для реєстрації народження дитини та призначення державної допомоги.

    Очікується, що найближчим часом такі сервісні хаби з'являться на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

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