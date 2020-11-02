Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри
Перший сервісний центр запрацює – у Щасті
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням на усіх КПВВ універсальних сервісних хабів, де громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі – медичними, такими як «Доступні ліки». Про це йдеться на сайті міністерства.
Зазначається, що 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ – у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює – у Щасті.
Зокрема, в сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, яка стосується доступу до пенсій та інших виплат; проблем з трудовими книжками; отримання свідоцтва про народження або смерті на території ОРДЛО.
Там же на місці надаватимуться банківські послуги, такі як ідентифікація і верифікація, а також випуск платіжних карт.
У міністерстві зазначають, що на КПВВ в Щасті можна буде вирішити наступні питання:
- призначення пенсій;
- перерахунок пенсій;
- надання довідок;
- виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю, оформлення допомоги на поховання;
- оформлення електронних пенсійних посвідчень.
Крім того, в середині листопада там будуть надавати паспортні послуги:
- вклеювання фото при досягненні 25- і 45-річного віку;
- оформлення і видача паспорта громадянина України;
- оформлення та видача закордонного паспорта.
Також водії зможуть провести державну реєстрацію авто і обміняти права, а батьки отримають доступ до сервісу «єМалятко» для реєстрації народження дитини та призначення державної допомоги.
Очікується, що найближчим часом такі сервісні хаби з'являться на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.