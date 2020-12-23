Україна не дозволить Росії використовувати «Інтерпол» для переслідування Марківа – МВС

МВС України назвало висунення в РФ обвинувачення Віталію Марківу політичним переслідуванням

МВС Україні відповіло на висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві. За словами директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, Росія вдалася до інформаційно-психологічної операції проти Марківа.

Зокрема, Шевченко рекомендував Марківу поводитися обережніше.

«Хоча МВС України і не дозволить використовувати для політично мотивованого переслідування механізми INTERPOL HQ, все одно Віталію доведеться не виїжджати поки за кордон», – написав він.

23 грудня Росія висунула обвинувачення Марківу у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов'янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.