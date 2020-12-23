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    Україна не дозволить Росії використовувати «Інтерпол» для переслідування Марківа – МВС

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    Слідком Росії висунув Віталію Марківу обвинувачення - Україна не дозволить Росії використовувати «Інтерпол» для переслідування Марківа – МВС
    Слідком Росії висунув Віталію Марківу обвинувачення
    Фото: прес-служба Нацгварії України

    МВС України назвало висунення в РФ обвинувачення Віталію Марківу політичним переслідуванням

    МВС Україні відповіло на висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві. За словами директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, Росія вдалася до інформаційно-психологічної операції проти Марківа.

    Зокрема, Шевченко рекомендував Марківу поводитися обережніше.

    «Хоча МВС України і не дозволить використовувати для політично мотивованого переслідування механізми INTERPOL HQ, все одно Віталію доведеться не виїжджати поки за кордон», – написав він.

    23 грудня Росія висунула обвинувачення Марківу у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі

    11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

    Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

    Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов'янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

    3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.

    Теги: Росія МВС суд міністр Україна Facebook кордон громадянство розшук
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