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    Справа Марківа: Денісова повідомила, коли італійський суд оприлюднить рішення

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    3 листопада Віталій Макрів був виправданий судом у Мілані - Справа Марківа: Денісова повідомила, коли італійський суд оприлюднить рішення
    3 листопада Віталій Макрів був виправданий судом у Мілані

    З 3 листопада у них є 90 днів, щоб написати повний текст рішення, – уповноважена Верховної Ради

    Апеляційний суд Італії оприлюднить повний текст рішення у рамках розгляду справи бійця Національної гвардії Віталія Марківа через 90 днів після оголошення короткої частини ухвали про його виправдання. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу «Рада».

    «3 листопада відбулося оголошення резолютивної частини цього рішення. Зараз у них є 90 днів, щоб написати це рішення, яке обґрунтує їх рішення, що саме Марків невинуватий. Після того, як ці 90 днів пройдуть, рішення буде оприлюднене, і воно буде доведено до всіх сторін процесу — і прокурора, і захисту, і до Марківа. І всі сторони мають право подати касаційну скаргу упродовж 45 днів після оцих 90 днів», – сказала вона.

    Денісова зазначила, що у сторін після оприлюднення повного тексту є 45 днів на його вивчення і прийняття рішення щодо їх подальших дій, наприклад, щодо формування скарги по-іншому і її передачі у касаційний суд.

    Як повідомлялося 10 листопада, митрополит Епіфаній вручив нацгвардійцю Марківу орден.

    Раніше Марків повідомив, що привіз з італійської в’язниці 20 кілограмів листів.

    Нагадаємо, що 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа.

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    Теги: суд Італія Україна Людмила Денісова Віталій Марків
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