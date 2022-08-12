Головна Новини
search button user button menu button

«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Терористи погрожують українським оборонцям стратою
АР

РФ нехтує домовленостями і не визнає міжнародних норм і правил ведення війни

Міністерство оборони України 12 серпня оприлюднило спільну заяву сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя.

Повний текст заяви

Операція з порятунку 2,5 тис. захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям.  Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на «Азовсталі» насамперед тяжкопоранених, адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту.

Тим часом, Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.

Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями.

Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки. 

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти продовжують готуватись до самосуду над українськими військовими.

Зокрема, росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя.

Нещодавно РФ оголосила полк «Азов» терористичною організацією. Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.

Читайте також: Мер Маріуполя: Моя бабуся більше не ходитиме до Московської церкви
Теги: Маріуполь Азовсталь полон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Несли поранених на руках. Як українські воїни покидали «Азовсталь» (відео)
Несли поранених на руках. Як українські воїни покидали «Азовсталь» (відео)
17 травня, 14:00
Росіяни хотіли вбити «азовців» ще в Маріуполі
«Азовсталь» зіпсувала карму росіянам на 100 років наперед
30 липня, 13:25
Оборону міста з боку Херсона ніхто не готував, – Бойченко
Як росіяни окупували Маріуполь. Мер міста назвав головну помилку
6 серпня, 07:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
51K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
29K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
24K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
20K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту