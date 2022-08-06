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Окупанти у Маріуполі монтують клітки: планують самосуд над українськими захисниками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти у Маріуполі монтують клітки: планують самосуд над українськими захисниками
Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

Рашисти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами поводження із військовополоненими

Росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя. Діаметр арматури – 20 мм. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

«Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України», – ідеться в повідомленні.

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За словами міського голови Вадима Бойченка, російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та «Червоний Хрест» втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.

«Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Бойченко заявляв, що тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го. 

Додамо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

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