Окупанти у Маріуполі монтують клітки: планують самосуд над українськими захисниками
Рашисти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами поводження із військовополоненими
Росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя. Діаметр арматури – 20 мм. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.
«Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України», – ідеться в повідомленні.
За словами міського голови Вадима Бойченка, російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та «Червоний Хрест» втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.
«Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу», – наголосив він.
Нагадаємо, раніше Бойченко заявляв, що тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го.
Додамо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.
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