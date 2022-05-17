Несли поранених на руках. Як українські воїни покидали «Азовсталь» (відео)

Українські військові в Маріуполі відтягли на себе значну силу супротивника і тим самим допомогли обороні на інших напрямках

В мережі з'явилося відео того, як захисники «Азовсталі» вчора, 16 травня, залишали територію заводу під час евакуації важкопоранених воїнів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що захисники Маріуполя змінили хід війни. За його словами, українські військові в Маріуполі відтягли на себе значну силу супротивника і тим самим допомогли обороні на інших напрямках.

Нагадаємо, що у Маріуполі з території заводу «Азовсталь» було вивезено 52 поранених захисників.

Як раніше повідомлялося, близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.