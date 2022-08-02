РФ оголосила полк «Азов» терористичною організацією
Судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ
Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.
«Рішення про визнання «Азова» терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності», – наголосили у Верховному суді країни-агресорки.
Нагадаємо, згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.
Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.
Рішення про визнання Азову «терористичною організацією» в РФ було прийнято на тлі масового вбивства російськими окупантами його полонених бійців у Оленівці, яке стало одним із найгучніших і найжорстокіших воєнних злочинів кремлівського режиму.
Тим часом Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії.
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