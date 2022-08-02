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РФ оголосила полк «Азов» терористичною організацією 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:58 glavcom.ua
РФ оголосила полк «Азов» терористичною організацією 
Країна-терористка готується до судилища над українськими бійцями
Полк «Азов»

Судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ

Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.

«Рішення про визнання «Азова» терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності», – наголосили у Верховному суді країни-агресорки. 

Окремий загін спеціального призначення «Азов» був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку – видозмінений символ «Ідея нації». Після 24 лютого 2022 року полк «Азов» брав участь в обороні заводу «Азовсталь» (Маріуполь).  

Нагадаємо, згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.

Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.

Рішення про визнання Азову «терористичною організацією» в РФ було прийнято на тлі масового вбивства російськими окупантами його полонених бійців у Оленівці, яке стало одним із найгучніших і найжорстокіших воєнних злочинів кремлівського режиму.

Тим часом Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії.

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Теги: Азов росія

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